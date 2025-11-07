アイドルグループ・NEO JAPONISMの瀬戸みるかさんが、11月14日発売の水着グラビアムック「BLT MONSTERRound 6」（東京ニュース通信社）に登場します。【写真】妖艶なメイクの瀬戸みるかさん花をどの衣装でも使用した瀬戸さんは、かわいい花から妖艶な花に変化するイメージで、かわいらしさと色っぽい魅力を収めました。「あなたが明日を生きるため、私たちは今日を闘う」というグループのスローガンから着想を得て、「花＝生命力