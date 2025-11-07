小森香乃のデジタル限定写真集『幻夏』（ワニブックス）が11月7日に発売された。 【写真】小森香乃、古民家で制服姿を披露 2008年8月6日生まれの東京都出身、血液型はB型。週刊ヤングジャンプ主催『制コレ24』メンバーとして活躍し、現在グラビア各誌で活躍中。俳優としては女優育成プロジェクト『アクトレス・インキュベーション』14期メンバーとして活動、今年10月に公開された映画『ソーゾク』に