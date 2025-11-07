私はナツミ。高校1年生の娘アリサはお小遣いが月5千円、お風呂やトイレの掃除をきちんとしたら週に千円追加するルールです。来月アミューズメントパークに行きたいようですが、私はお小遣い追加のお願いをきっぱり断りました。すると幼なじみのユウちゃんがお金を貸すと言い出したらしく、そのことをお母さんのモモコさんが知らせてくれました。結局あきらめるしかなかったアリサ。私の脳裏には、その無気力な表情がずっと焼き付い