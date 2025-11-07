南西諸島有事を想定し、今年３月に発足した陸海空が共同で運用する新部隊「自衛隊海上輸送群」の輸送艦「にほんばれ」で訓練風景が公開されました。 公開されたのは海上輸送群に所属する全長約８０ｍの小型輸送艦「にほんばれ」です。 「にほんばれ」では乗組員のほとんどが陸上自衛官で、海上自衛官が補助しながら勤務しています。 自衛隊海上輸送群 原 陽二郎１等海曹「彼らは知識を持ってきている。これからは経験を補うため