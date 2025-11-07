子どもたちの安全意識を高めようとＪＡＦが車から「見えない危険」を体験する交通安全教室を開きました。 西区の己斐小学校の１年生約８０人が参加したのはＪＡＦが主催する交通安全教室です。児童らは車の運転席からどう見えているのかを確認…「見えない」車の周りにある１５本の三角コーンは運転手目線だと死角になってしまいました。 また、実際に車を使い左折の時の内輪差を体験するなど横断歩道や停車中の車から見え