熊本県中学校駅伝が行われ、松橋が2年連続で男女ともに優勝を果たしました。 【写真を見る】熊本県中学校駅伝 松橋が男女ともに「2年連続V」男子は三つ巴のアンカー勝負に 【女子】 まず行われた女子のレースは、5区間で争われました。 エースが集う1区では、錦が丘の平井が飛び出します。 10月の国民スポーツ大会で6位入賞するなど、各校の監督が「全国級」と口を揃える逸材が、2位の松橋に22秒差