＜ACNチャンピオンシップ2日目◇7日◇三木ゴルフ倶楽部（兵庫県）◇7004ヤード・パー71＞中学生プロの加藤金次郎がレギュラーツアー初の予選通過を果たした。これまでにアマチュアとして4試合、9月のプロ転向後2試合に出場しており、今大会がレギュラーツアー通算7試合目。15歳185日での予選通過はツアー歴代15番目の年少記録だが、この年代でプロ転向した例は国内ではほとんどなく、プロに限ると最年少での予選通過となった。【