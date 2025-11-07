先月から行われている西広島バイパスの高架延伸工事による車線規制。広島国道事務所は規制後、朝のピーク時の所要時間が約４分増加していると発表しました。 西広島バイパスの高架延伸工事は西区観音本町から中区平野町までの２．３ｋｍの区間で行われ、先月１日から最大４車線を終日通行止めにしています。 広島国道事務所は規制後、西広島バイパスの所要時間が朝のピーク時において約４分増加していて、住吉町を先