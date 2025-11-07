居酒屋「串特急」などを展開していたフーディアム・インターナショナル(本社・静岡県沼津市)が11月6日、東京地方裁判所から破産開始の決定を受けました。同社は人気アニメ『ラブライブ！サンシャイン!!』のファンの中で“聖地”として知られる「沼津バーガー」も経営していました。 東京商工リサーチによりますと、負債総額は、2025年3月期決算時点で約14億8,000万円。フーディアム・インタ&