熊本市動植物園で10年以上愛されたホッキョクグマが、熊本を去ることになりました。「人気者」の周りには今日（7日）も人だかりができていました。 【写真を見る】“さよなら『マルル』” 熊本市動植物園の人気者が12月に釧路へ引っ越し毎日通うファンも「実感ない」 人気者は、メスのホッキョクグマ「マルル」です。 1歳3か月だった2014年に札幌市円山動物園からやってきました。 好奇心旺盛でさまざまな表情を見せるマルル