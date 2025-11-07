テレビアニメ『呪術廻戦』の第3期「死滅回游 前編」が、MBS・TBS系で2026年1月8日より毎週木曜深夜0時26分から放送されることが発表された。あわせてティザービジュアル、追加キャスト情報が解禁され、禪院家26代目当主・禪院直毘人の息子で、真希・真依の従兄弟である禪院直哉役は遊佐浩二が担当する。【画像】悪そうな顔！新キャラの禪院直哉『呪術廻戦』死滅回游の場面カット解禁となったビジュアルでは、虎杖の死刑執行