『劇場版呪術廻戦「渋谷事変特別編集版」×「死滅回游先行上映」』初日舞台あいさつが7日、都内で行われた。舞台あいさつでこれまでシークレットとなっていた禪院直哉の声優を遊佐浩二が務めることが明かされ、虎杖悠仁役・榎木淳弥、乙骨憂太役・緒方恵美、脹相役・浪川大輔とともにサプライズ登場した。【動画】“ドブカス”禪院直哉役がサプライズ登場！会場大興奮！事前に知らされていなかった遊佐の登場に、観客からはど