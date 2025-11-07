秋季高校野球東京大会の準決勝2試合が8日、神宮球場で行われる。第1試合は国士舘―帝京、第2試合は関東第一―桜美林。勝者は9日に行われる決勝で対戦する。国士舘は6年ぶり、帝京は15年ぶり、桜美林は24年ぶりのセンバツ出場、関東第一は4季連続の甲子園出場を狙う。今大会は来春センバツ大会の重要な選考資料となる。東京地区の一般選考枠は「1」＋関東地区との兼ね合いで「2」となる可能性もある。優勝校は14日に開幕す