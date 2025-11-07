信号のない横断歩道、皆さんも渡ることがあると思います。この横断歩道に関して気になる調査結果が発表されました。（花木瞳記者）JAFが毎年行っている調査が「信号のない横断歩道で人が渡ろうとしている時に一時停止した車の割合」です。まずは8年前の結果をみてみます。調査は毎年熊本市と菊陽町の2か所の横断歩道で行われています。2017年の熊本県内の一時停止率はわずか1.7％で、全国ワースト4位の低さでした。先週JAFが