日本各地で相次ぐクマによる被害は今、世界でも広がりを見せています。2025年9月、ロシアの極東の街にある駐車場で撮影された映像では、車の後ろを男性が歩いていると、画面の右下から近づいてくる黒い大きな影が。すると、クマは軽々と塀を乗り越え男性を襲撃。驚いた男性は車の中へ。寸前のところで避難するも、クマは繰り返し車をたたいています。地元メディアによると、クマは男性を襲う前に84歳の女性を襲撃していて、女性は