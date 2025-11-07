全国の民間放送関係者が一堂に会する民放大会＝民間放送全国大会が7日、開かれました。民放大会は毎年1回開かれ、民放事業社が自らの公共性と社会的使命について決意を新たにする機会としています。開催にあたり高市首相は、「取材や編集に裏打ちされた信頼性の高い情報を発信する放送は、情報空間の健全性を確保する上で重要な役割を果たしている」とのメッセージを寄せました。また、大会では、民放連賞の贈呈が行われ、技術部門