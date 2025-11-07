教師グループによる盗撮画像共有事件。7人目の容疑者が「盗撮をしたことは一度もない」と供述を翻しました。岡山・備前市立の小学校教師・甲斐海月容疑者（27）は、女子児童が着替えをする動画1点を所持していた疑いで逮捕され、7日朝に送検されました。甲斐容疑者は逮捕前の家宅捜索の際に、「盗撮をしていた。怖くなって全部捨てた」などと話していましたが、逮捕直前に「盗撮をしたことは一度もありません」と供述を翻していた