大分県日田市の秋の風物詩、竹灯籠の灯りが街を照らす「千年あかり」が7日から始まりました。 日田市豆田町も会場となっていて、花月川には竹灯籠が並べられています。豆田町周辺では16か所でおよそ3万本の竹灯籠が灯されています。 7日午後4時半ごろには河川敷で点火式が行われました。地元の方や日田林工高校の高校生などが一つ一つ竹灯籠にあかりを灯していきました。参加したボランティアは「たくさんの竹灯籠に火を灯すのは