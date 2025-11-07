2025年11月7日放送の情報番組「ノンストップ！」（フジテレビ系）が取り上げたのはシニア層が日常生活で気になる｢認知症｣問題。物忘れなのか認知症なのか、出演者の体験も披露された。出演者全員が｢え〜っ｣と驚きの声スタジオで驚きの声があがったのはゲストの磯野貴理子さんの体験だ。ある番組でお笑いコンビ｢EXIT｣と共演したが、そのコンビ名が出てこなかった。同席していたゲストに｢磯野さん、認知症になりかけかも｣と言われた