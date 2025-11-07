仕事の付き合いなのかもしれませんが、いい気持ちはしないですよね。「まだ子どももいないし…」と思って気にしていなかった妻ですが、このあと妊娠が発覚してからも夫が飲み会へ行く頻度は変わらず、気にせずにはいられなくなっていきます。【まんが】夫が夜のお店の常連に⁉︎(ウーマンエキサイト編集部)