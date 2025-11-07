長引いた残暑の影響が、お鍋に欠かせない白菜などの葉物野菜にも出ています。 ■鬼丸ゆりか記者「こちらの青果店では、大分県産の白菜が1玉267円で販売されています。」福岡市内の青果店では、この時期、白菜の価格は1玉200円を切りますが、ことしは2倍ほどになっているということです。さらに、粕屋町産の水菜も例年の2倍になっています。その理由は。■かいぶつくん薬院店・篠原加代子 店長「高温ですよね。10月も暑かったです