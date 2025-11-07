2025年11月6日、現役女子高生キックボクサーのことみが自身のTikTokを更新。練習や試合の様子を投稿した。 参考：【写真】「強くて可愛いの反則すぎる」現役女子高生キックボクサー・ことみ ことみは2008年生まれの女子高生で、『TAKEDA GYM』に所属しているキックボクサーでもある。自身のインスタグラムやTikTokでは、試合の結果や普段の練習の様子などを投稿している。 8月10日のインスタグラムに投