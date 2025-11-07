大分県大分市の60代の女性が5000万円以上をだまし取られるSNS型ロマンス詐欺の被害に遭いました。 警察によりますと、大分市の60代の女性は2025年8月中旬ごろ、SNSで知り合った男とやり取りを重ねるうちに、親近感を抱くようになりました。 男から「金の投資をやってみないか」と誘われ、指示された投資取引サイトに登録。取り引きを始めたところ、自身の口座に利益が振り込まれました。 さらに、男から「インターネット