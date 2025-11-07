Ａぇ！ｇｒｏｕｐの佐野晶哉が７日、都内でミュージカルアニメーションの映画「トリツカレ男」（高橋渉監督）の初日舞台あいさつに出席した。何かに夢中になると他のことが目に入らなくなる男の子・ジュゼッペが、風船売りをしている女の子・ペチカに夢中になる物語。この日に公開を迎えたが、すでに４回以上見たというお客さんの姿を目にした佐野は「この作品にとりつかれてくれてありがとうございます」と声を弾ませた。