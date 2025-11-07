俳協は7日に公式サイトを更新し、所属する声優・汐谷文康について、誹謗中傷や事実無根の流布・拡散により憔悴し、一部仕事をセーブせざるを得なくなったと報告。法的手続きに着手したことも伝えた。俳協は「当組合所属の汐谷文康につきまして一部ファンの方の行動や、X・掲示板等SNSでの誹謗中傷や事実無根の流布・拡散により憔悴し、一部仕事をセーブせざるを得なくなりました」と報告。「現在、それらの書き込みについて