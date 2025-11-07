老老介護の末、102歳の母親を殺害した罪に問われた71歳の女が、裁判で「1人でどうにかしないといけないと思い詰めてしまった」と話しました。小峰陽子被告は、去年7月、東京・国立市の自宅で、同居する102歳の母親・フクさんの首をひもで締めつけるなどし殺害した罪に問われています。7日の裁判では被告人質問が行われ、小峰被告は「事件の1週間くらい前からお母さんが自分の力で移動できなくなった。10分おきくらいにトイレに行き