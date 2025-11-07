ユーロポンド反発、前日の動きに調整＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、ユーロポンドが反発している。東京午前の0.8785レベルを安値に、ロンドン時間に入ると0.8807レベルまで高値を伸ばしている。ただ、前日の下落に対する調整の範囲は出ていない。昨日の英中銀金融政策発表イベントを通過し、週末ムードが漂っている。 EUR/GBP0.8806GBP/USD1.3102EUR/USD1.1537