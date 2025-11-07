ドル指数は小幅上昇１０日線がサポート＝ロンドン為替 本日はドル指数が小幅に上昇している。昨日の低下の動きは一巡した格好。東京午前の９９．７３７から足元では９９．８７２まで上昇している。１０日線（９９．５８８）がサポート・ポイントとなっている。一方、今週は１１月に入ってからの上昇が２００日線で止められており、本日は１００．２６５に低下している。両移動平均線に挟まれた値動きとなってい