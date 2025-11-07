Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、11月7日の第1試合に出場する4選手を発表した。Mリーグでも屈指の人気を誇る女性3選手に、個人スコア1位に立っているEX風林火山・永井孝典（最高位戦）が囲まれることになったこの試合。ルーキーながら快進撃を続ける永井は、平常心で打ち抜けるか。【映像】ツヨカワ雀士3選手に囲まれた永井の運命はプロ麻雀界でもほぼ無名ながら、オーディションを勝ち抜いて自力でMリーガーになっ