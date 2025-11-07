Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、11月7日の第1試合に出場する4選手を発表した。出場4選手は全員が個人成績でマイナス。この不振、誰がどう抜け出すか。【映像】マイナス域で苦しむ4選手、必死の戦いEARTH JETS・逢川恵夢（協会）は開幕直後こそ新規参戦ながらプラス域に食い込んでいたが、ここのところはポイントが伸ばせず、マイナス域に転落。Mリーグの猛者たちの力をひしひしと感じているところだろう。とはいえ