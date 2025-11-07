【ニューヨーク＝平沢祐】米大リーグのカブスが、フリーエージェント（ＦＡ）になった今永昇太投手（３２）に、ＦＡ補償制度「クオリファイング・オファー（ＱＯ）」を提示したと、大リーグ公式サイトなどが６日に報じた。ＱＯは、前所属球団が規定額（年俸上位１２５選手の平均額）をＦＡ選手に提示して来季の単年契約を申し入れる制度。今回の規定額は２２０２万５０００ドル（約３４億円）となる。