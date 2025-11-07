進学個別指導塾ＴＯＭＡＳを運営するリソー教育グループ＜４７１４＞について、ウエルスアドバイザーは７日付リポートで、２６年２月期第２四半期累計（２５年３−８月）の連結業績は、人件費や地代家賃の増加で減益となったが、こうした投資は今後の持続的な事業成長とサービス品質の向上を支える基盤と指摘、２６年２月期業績予想や中期経営計画は据え置いており、今後収益力の回復を目指す方針を示しているとした。レポート