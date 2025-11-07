11月5日、『女芸人No.1決定戦 THE W』（日本テレビ系・12月13日放送）のファイナリストが発表された。メンバーは紺野ぶるま、もめんと、電気ジュース、エルフ、ニッチェ、とんでもあや、ヤメピ、パンツ万博の8組。うち初出場は5組となる。「注目のコンビは、7年ぶりの決勝進出となったニッチェがあげられます。さらに決勝戦の常連組として、4年連続進出のエルフや、2年連続5度めの紺野ぶるまさんが悲願の優勝を獲得できるかも