名古屋市の通信機器メーカーが、クマをAIで自動検知する防犯カメラを開発しました。その名も「AI熊さんカメラ」です。 【写真を見る】100メートル先のクマも検知 精度は9割超？その名も ｢AI熊さんカメラ｣ 開発期間は約3年… 名古屋の企業が開発 （大野勝己記者）「このカメラでクマを検知すると、音と光が出る仕組みになっています」特徴は、カメラにAIが搭載されていてリアルタイムで映像を解析してくれるこ