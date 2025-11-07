（台北中央社）米半導体大手エヌビディアのジェンスン・フアン（黄仁勲）最高経営責任者（CEO）が7日午後、専用機で南部・台南市に到着した。南部科学園区（南科）の台湾積体電路製造（TSMC）ファブ18を訪問し、回路線幅3ナノ（ナノは10億分の1）メートルの半導体の生産ラインを視察する。台南には5時間滞在し、その後台北に移動する。フアン氏の専用機は午後2時17分に着陸。フアン氏は空港ロビーで約6分間、報道陣の取材に応じた