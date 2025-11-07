（台北中央社）頼清徳（らいせいとく）総統は7日、台北市の台北南港展覧館で同日始まった旅行見本市「2025台北国際旅行博」（ITF台北国際旅展）の開幕式であいさつし、台湾全体の観光発展を目指し、部会（省庁）横断で「観光ナショナルチーム」を結成すると発表した。2030年に観光業の市場規模を1兆台湾元（約4兆9500億円）にすることを目指す。昨年の台湾の観光収入は国内旅行とインバウンド（訪台外国人客）の合計で8378億台湾元