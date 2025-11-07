ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『隣の恋は青く見える』の新シーズン『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』(11月9日スタート 毎週日曜21:00〜)の事前番組が公開された。『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』事前番組の場面カット(C)AbemaTV,Inc.○前田敦子の恋愛観“自分の恋愛タイプ”の話題で、前田敦子は「一目ぼれしたことがない」と告白。「最初興味なかったのに、徐々に恋人になるタイプかも」と語ると、藤田