北海道・東北地方を中心に、連日クマによる人身被害が絶えません。東京農業大学・山崎晃司教授（崎は立つ崎）は、クマは「可愛さ」と「恐ろしさ」というまったく異なる印象を一身にまとう、不思議な動物だと言います。山崎氏監修の『眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話』（日本文芸社）より「クマとは何か？」という基本を紹介します。クマ科って何？分類から見るクマの特徴人間と同じ哺乳類で何でも食べる背骨を中心とした骨