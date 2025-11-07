これからの気象情報です。 8日(土)は、日中でも空気がヒンヤリしそうです。 ◆警報・注意報 現在、下越・上越の沿岸部と佐渡市に波浪注意報が発表されています。 ◆11月8日(土)の天気 ・上越地方 明け方までにわか雨のところがありますが、日中は晴れ間が広がるでしょう。 最高気温は13～14℃で、初冬の寒さになりそうです。 ・中越地方 晴れたり曇ったりの天気になるでしょう。 最高気温は12℃前後の予想で