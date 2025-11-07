フジ・メディア・ホールディングス（フジHD）とフジテレビは7日、一連の問題による役員体制の刷新で3月にフジテレビの取締役に就任していた安田美智代氏が一部不適切な経費精算があったとして同日付で辞任したと発表した。同日にはフジHDの清水賢治社長（フジテレビ社長）が緊急会見を行い「断じて許されることではない。心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。【画像】フジテレビが公表した再生・改革に向けての具体策一覧