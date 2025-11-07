Image: 日本温冷浴協会 寒くなってきましたね〜。あっついお風呂が気持ちのいい季節です。熱い→冷たいを交互に繰り返し、体のコンディションをととのえる行為「温冷浴」をライフワークにしている人にこの冬ぜひお届けしたい、風呂あがりの気持ち良さをキープしてくれるキャップ「日本温冷浴協会×GO OUT SOLOTEX’47 CLEAN UP」（税込6,600円）の情報をお届けします。「湯上がりキャップ」