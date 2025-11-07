全国に停止命令が出された小型船のスルメイカ漁について、１１月１０日から再開される見通しとなりました。禁漁から一転、漁師からは安堵の声が聞かれました。函館市の鮮魚店です。新鮮な魚介類がずらりと並ぶ中、名物のスルメイカは品薄の状況が続いています。（紺地鮮魚紺地慶一代表）「函館の漁師さんは貧乏くじを引いた。かわいそうだよね。ことしはイカたくさんありますよって言って、獲り過ぎて提供できませんって言ったら