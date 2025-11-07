7日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比40円高の5万350円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万276.37円に対しては73.63円高。出来高は2183枚となっている。 TOPIX先物期近は3298ポイントと前日比4ポイント高、TOPIXの現物終値比は0.85ポイント安で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 5035