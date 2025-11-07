フジテレビは、不適切な経費精算が確認されたとして、きょう付で安田美智代取締役が辞任したと発表しました。9月中旬の社内調査で、会食費用や物品購入について事実と異なる経費精算をしていたことが複数確認されたということです。安田氏はフジを巡る一連の問題を受け、3月にフジテレビと親会社の取締役に就任していました。