「広島秋季キャンプ」（７日、日南）広島の滝田一希投手が腰痛で秋季キャンプから離脱した。８日に帰広する。滝田はキャンプ期間中にブルペンで２００球超えの投げ込みをするなど、精力的な動きで首脳陣へアピールをしていた中での無念の離脱となる。チーム内では６日に岡本も腰痛で離脱しており、２日連続での離脱者発生となった。それでも新井監督は投げ込みを行う投手陣を評価。「岡本にしても滝田にしても、たくさん投