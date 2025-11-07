【パリ＝上地洋実】フランス政府が中国発の通販サイト「ＳＨＥＩＮ（シーイン）」に対する規制強化に乗り出した。フランスで違法とされる商品の取り扱いが明らかになり、通販サイトの停止手続きを開始した。シーインは世界初の常設店舗をパリに出店したばかりだが、逆風が強まっている。フランス政府は５日、セバスチャン・ルコルニュ首相がシーインの通販サイトの停止措置を指示したと発表した。児童ポルノを連想させるアダル