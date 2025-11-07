西武は7日、ドラフト会議にて育成7位指名で交渉権を獲得した徳島インディゴソックスの安藤銀杜選手の入団交渉後の記者会見を行った。安藤銀杜選手は球団を通じ「独特な緊張感のなかで内諾のサインをしたことで、より実感が湧きました。ここからが本当の勝負になると思うので、同期たちに負けないようにしたいです。体が大きいことが一番のアピールポイントで、力強いフルスイングは貫いていきたいです。徳島の誇りをもって、一