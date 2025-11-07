楽天と契約合意です。170キロを超える打球速度などが評価され、ドラフトで楽天から育成2位指名を受けた石川ミリオンスターズの大坪梓恩選手。7日夕方、球団との入団交渉に臨み、契約に合意しました。石川ミリオンスターズ・大坪 梓恩 選手：「やっと自分がプロ野球選手になれたのかなと、実感しました。全力でNPBで活躍できるように、頑張っていきたい」東北楽天ゴールデンイーグルススカウト部・益田 大