講談社から、『ディズニープリンセスからのおくりもの12さつのえほんセット』が登場！『塔の上のラプンツェル』や『リトル・マーメイド』、『シンデレラ』といった、「ディズニープリンセス」のお話12冊がセットになった、クリスマスプレゼントにもぴったりの絵本です☆ 講談社「ディズニープリンセスからのおくりもの12さつのえほんセット」 ©Disney 価格：3,960円（税込）発売日：2025年10月29