天津港第２コンテナふ頭でコンテナを吊り上げる自動化ガントリークレーン。（６月１９日、ドローンから、天津＝新華社記者／趙子碩）【新華社北京11月7日】中国税関総署が7日発表した1〜10月のモノの貿易額は前年同期比3.6％増の37兆3100億元（1元＝約22円）で、安定した増加傾向を維持した。うち輸出は6.2％増の22兆1200億元、輸入は横ばいの15兆1900億元だった。10月の貿易額は前年同月比0.1％増の3兆7千億元、輸出は0.8％減の